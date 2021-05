Il pagellone dell'Inter campione d'Italia

Romelu Lukaku MVP. E ci mancherebbe, visto il rendimento del belga certificato (non solo) dai numeri. Un 9 condiviso a pieno titolo col tecnico Antonio Conte, deus ex machina di un'Inter che dopo le incertezze della prima parte di stagione è sembrata sempre più una macchina perfetta. Voti alti anche per il pacchetto difensivo titolare, così come per i 3 titolari senza discussioni del centrocampo campione d'Italia. Di seguito il pagellone dell'Inter campione d'Italia, col commento reparto per reparto, firmato dalla redazione di TMW!

Handanovic - 6.5

Skriniar - 8

De Vrij - 8

Bastoni - 8

D'Ambrosio - 6.5

Ranocchia - 6

Kolarov - 5

Padelli - s.v.

Radu - s.v.

Darmian - 7

Hakimi - 8

Barella - 8.5

Brozovic - 8

Eriksen - 7.5

Gagliardini - 6.5

Sensi - 5.5

Vecino s.v.

Vidal - 5

Perisic - 7

Young - 6

Lukaku - 9

Martinez - 8

Sanchez - 7

Pinamonti - s.v.

Conte - 9

