Il tour di Raiola infiamma il mercato, la Juve punta Gigio. Il Milan vuole tenerselo stretto

Il tour europeo di Mino Raiola, che negli ultimi giorni ha portato il potente agente in quel di Torino, riporta d’attualità il nome di Gianluigi Donnarumma, in ottica Juventus. Il portiere è in scadenza di contratto col Milan e non è un mistero che i bianconeri ci punterebbero volentieri. A quel punto, con un colpo a parametro zero, l’attuale titolare Wojciech Szczesny potrebbe diventare una ricca plusvalenza, col polacco valutato attorno ai 30 milioni di euro. Uno scenario che infiamma il mercato, e sul futuro di Gigio intervengono diversi esperti. A partire da Oscar Damiani, che assicura: “Prevarrà l’aspetto sportivo”. Ma sul tema interviene anche Dario Canovi: “Difficile resti al Milan”. E poi un esperto come Riccardo Cucchi: “Sorpreso si faccia fagocitare da affarismi”. In tutto questo, la posizione del Milan, che ha pochi dubbi: Donnarumma i rossoneri vogliono tenerselo stretto.