Inghilterra, minimo sforzo per restare a Wembley. La Repubblica Ceca scivola al terzo posto

vedi letture

Missione compiuta per l'Inghilterra, che batte la Repubblica Ceca e potrà proseguire il suo percorso a Euro 2020 a Wembley. Finisce 1-0, decide ancora Sterling, unico marcatore in questo torneo e al resto ci pensa una difesa che si dimostra super affidabile, ancora una volta imbattuta. Successo meritato per quanto visto in campo, con gli inglesi che hanno premuto l'acceleratore da subito per cercare di sbloccare la partita. Spicca la prestazione di Bukayo Saka, eletto migliore in campo dalla UEFA e anche da Tuttomercatoweb. Male Harry Kane, ancora una volta a secco e Patrick Schick, che si ferma dopo le 3 reti segnate nelle prime 2 partite. Piacevoli i ritorni in campo di Maguire, assente da un mese e mezzo e Jordan Henderson, la cui ultima presenza risale a 4 mesi fa. La Repubblica Ceca si accontenta della qualificazione nonostante a Glasgow la Croazia dilaga e gli soffia anche il secondo posto in classifica. Le due squadre finiscono nella seconda parte del tabellone, opposto all'Italia. L'Inghilterra se la vedrà con la seconda classificata del girone della morte (Francia, Germania, Portogallo, Ungheria) a Wembley, partita che si giocherà fra 7 giorni alle ore 18. La Repubblica Ceca dovrà aspettare i risultati di domani: l'avversaria sarà una fra l'Olanda e la vincitrice del Gruppo E (Svezia, Slovacchia, Spagna, Polonia).