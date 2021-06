Innesto a sorpresa nella Fiorentina che cambia: Burdisso affiancherà Pradè come ds

Nicolas Burdisso sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, è notizia di ieri: l'argentino, ex uomo mercato del Boca Juniors, affiancherà Daniele Pradè nella area scouting. Inizialmente il club stava pensando a Goretti, ex ds del Perugia, ma Commisso ha chiesto un profilo più internazionale reputando l'argentino perfetto per questo compito. L'amicizia e la stima tra Pradè e Burdisso, racconta FirenzeViola.it, è lontana nel tempo e risale ai tempi in cui l'argentino era giocatore e il dirigente lavorava alla Roma dove lo portò prelevandolo dall'Inter. Dopo l'esperienza nerazzurra e giallorossa, Burdisso è rimasto a giocare in serie A al Genoa e poi al Torino dove ha chiuso la carriera. Da calciatore Burdisso si è tuffato nella carriera dirigenziale con il Boca Juniors, la società argentina in cui è cresciuto ma la siua esperienza è durata poco. Nel 2020 ha seguito il corso da direttore sportivo a Coverciano ed è stato in questo periodo che ha riallacciato i rapporti (sempre buoni) con Pradè ed ha conosciuto Barone al centro sportivo viola.