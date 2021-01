Inter-Juventus e non solo: tutte le probabili formazioni della 18^ giornata di Serie A

Dopo il derby stravinto dalla Lazio, la Serie A torna in campo alle 15 con Bologna-Hellas Verona, in un turno nel quale i riflettori sono inevitabilmente puntati sul big match di domenica: alle 20,45 andrà infatti in scena Inter-Juventus, il derby d’Italia che però non chiuderà la giornata perché lunedì sera è in programma Cagliari-Milan. Ai link in basso, tutte le probabili formazioni delle partite della 18^ giornata.

