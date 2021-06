L'Italia sta vivendo un Sogno Azzurro. Immobile-Belotti con l'esempio di Mancini e Vialli

Nella serata da poco andata in archivio la Rai ha trasmesso la prima puntata di Sogno Azzurro, docu-serie in quattro episodi che racconta l'avvicinamento dell'Italia di Mancini ai prossimi Europei. Nell'episodio inaugurale, l'attenzione si concentra sulla risalita dopo la tragica serata con la Svezia, rievocata dalle parole di De Rossi e Buffon, non proprio due protagonisti a caso di quella serata. Partendo da allora, il ct Mancini ha saputo costruire un gruppo da 27 risultati utili consecutivi, il vero segreto (parole sue) di questa marcia in salsa azzurra. Un lavoro che raccoglie elogi da tutte le parti, partendo dal fidato collaboratore Evani arrivando a Bernardeschi, senza scordarsi del "fratello" di calcio e di vita Vialli. Lui e Mancini hanno composto una coppia da sogno: la speranza è che anche Immobile e Belotti, seppur quasi mai abbiano giocato insieme fin qui, possano fare altrettanto.