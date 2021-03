La freschezza di CR7 e i rientri (con dubbi) in difesa: la Juventus è pronta, stasera c'è il Porto

La Juventus e una delle tante finali che si troverà davanti da qui a fine stagione. Quella di questa sera contro il Porto è già gara da dentro o fuori, per i bianconeri in Champions League. A Torino bianconeri e Dragoes ripartono dal 2-1 lusitano dell’andata, con gli uomini di Pirlo che sono quindi obbligati al successo. Le aspettative sono alte e le speranze forti e diffuse, anche perché nelle ultime ore il tecnico juventino ha potuto salutare il rientro in squadra di diversi big. Fra questi c’è Arthur che dopo lo spezzone con la Lazio è pronto a tornare dal primo minuto. In difesa, dove mancherà lo squalificato (e fin qui sempre presente) Danilo, potrebbe giocare dal primo Leonardo Bonucci, ieri presente al fianco di Pirlo in conferenza stampa. Chi resta in dubbio, quantomeno per la partenza dal primo minuto, è Giorgio Chiellini che ieri si è allenato in gruppo ma che, per ammissione del tecnico, non è ancora al meglio. Discorso simile per Matthijs del Ligt, ieri parzialmente in gruppo e voglioso di giocare ma evidentemente lontano dalla miglior condizione. Ancora assenti dalla rifinitura della vigilia, invece, Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur.

Cristiano c’è - Chi sarà regolarmente al suo posto, guai a dubitare, è Cristiano Ronaldo. Out (almeno inizialmente) con la Lazio, il portoghese è pronto e carico per guidare i suoi alla rimonta come già successo nelle Champions League degli scorsi anni. “È carico, lo vedo bene e queste sono le sue partite. Ha avuto modo di riposare in questi giorni”, ha confessato Pirlo nella conferenza stampa della vigilia. E se lo dice lui c’è da crederci. In attesa, ovviamente, dell’ultimo giudizio insindacabile del campo che arriverà fra poche ore.