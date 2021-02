La Juve perde a Napoli e Pirlo va su tutte le furie: "A parti inverse casini e polemiche..."

Dopo sette risultati utili consecutivi la Juventus ha perso allo Stadio Maradona. Il Napoli di Gennaro Gattuso ha avuto la meglio grazie a un calcio di rigore trasformato poco dopo la mezz'ora da Lorenzo Insigne, un rigore concesso dall'arbitro Doveri - dopo esser stato richiamato dinanzi al monitor dal VAR - che non è piaciuto affatto ad Andrea Pirlo: "Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta e perso per un episodio dubbio. Perché episodio dubbio? Perché altrimenti in aria non potrebbe esserci alcun contatto, fosse stato assegnato quel rigore alla Juventus ci sarebbero stati molti casini e polemiche".

A Pirlo è piaciuta la prestazione dei suoi ragazzi, nonostante la squadra non sia riuscita a trovare la via del gol: "Gli attaccanti hanno fatto la partita che dovevano. E' normale che giocando così tante partite un calo di lucidità capita, però hanno fatto un'ottima partita sia chi è entrato che chi ha cominciato dall'inizio. E' mancata solo lucidità davanti alla porta".