L'attacco di Pirlo dopo il ko: "Casini e polemiche se avessero dato a noi quel rigore..."

"Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta e perso per un episodio dubbio. E' la prestazione che dovevamo fare, peccato solo per il risultato". Parole e pensieri di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che ai microfoni di 'Sky' ha così commentato la sconfitta contro il Napoli. "Stasera ci è mancato solo il gol".

Perché episodio dubbio?

"Perché altrimenti in aria non potrebbe esserci alcun contatto, fosse stato assegnato quel rigore alla Juventus ci sarebbero stati molti casini e polemiche".

