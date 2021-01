La prima volta di Conte: volando sulle mezzali batte la Juve e si gode l’Inter capolista

Una notte da primo della classe. Dopo aver battuto, per la prima nella sua carriera da allenatore, quella che per anni ha chiamato casa. Antonio Conte è il vincitore assoluto del derby d’Italia numero 175 in Serie A, vinto dai nerazzurri con il risultato di 2-0, bugiardo rispetto al divario visto in campo tra i campioni d’Italia in carica e la squadra che sogna, a questo punto ancora di più, di prenderne il posto in un futuro che a Milano si augurano non così lontano. La Beneamata dimentica per una sera le tante voci sul futuro della società e impartisce una lezione alla Vecchia Signora, soprattutto a centrocampo: non a caso, i gol portano la firma di Arturo Vidal e Nicolò Barella, quest’ultimo migliore in campo per distacco in una squadra senza insufficienze. E Conte? Si gode la serata perfetta della sua Inter, perché solo se sei perfetto batti la Juve e chissà cosa sarebbe questa squadra con un mercato diverso. Quella che c’è, comunque, è forte abbastanza da mettere sotto scacco Cristiano Ronaldo & Co. E pensare che era iniziato tutto con un bacio fedifrago di Vidal, a conti fatti match-winner del Meazza.