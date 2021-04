La risposta della UEFA agli attacchi: ufficiali nuova Champions e Coppe dal 2024. Le novità

vedi letture

Il caos regna sovrano nel calcio mondiale. La Superlega attacca, la UEFA risponde. Il Comitato Esecutivo della UEFA ha approvato oggi un nuovo formato per le competizioni per club a partire dalla stagione 2024/25. Le riforme, si legge sul sito ufficiale, "sono arrivate dopo un'ampia consultazione e hanno ricevuto il sostegno unanime del consiglio di amministrazione dell'ECA e del comitato delle competizioni per club UEFA (composto dalla maggioranza dei rappresentanti dei club) venerdì scorso. Le modifiche apportate sono state progettate per garantire un futuro roseo al calcio europeo a tutti i livelli e soddisfare le esigenze di tutti. Confermando inequivocabilmente l'impegno comune al principio della competizione aperta e del merito sportivo in tutto il continente, lo scopo comune è anche quello di sostenere i campionati nazionali".