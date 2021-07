Lo Special day dello Special One. Roma è già innamorata di Josè Mourinho

E’ andato come probabilmente meglio non poteva il primo giorno a Roma Josè Mourinho. Lo Special One fin dalle 9 del mattino ha chiamato a raccolta il popolo giallorosso attraverso i social e a rendere ancor più particolare il suo arrivo ci ha pensato Dan Friedkin, presidente americano del club, che ha personalmente pilotato il jet che lo ha portato dal Portogallo fino alla capitale.

Ad attenderlo all’aeroporto di Ciampino una folla di circa 2000 tifosi che alle 14.40 hanno assistito al suo atterraggio. Un numero simile ha poi accolto il tecnico ex Inter anche a Trigoria, centro sportivo della Roma, dove sosterrà una quarantena di cinque giorni durante la quale inizierà il proprio lavoro con una serie di incontri (all’aperto) con il resto della dirigenza.

"Sono entusiasta sin dal primo giorno - ha dichiarato lo stesso Mourinho ai canali ufficiali della Roma -. E sono sincero quando dico sin dal primo giorno. Quando il primo giorno ho incontrato la proprietà e Tiago Pinto, ho avuto subito delle sensazioni molto positive. E questo significa molto per me. Il mio entusiasmo, ovviamente, si basa sulle conversazioni che abbiamo avuto, sulle idee che ci siamo scambiati, ma anche su qualcosa a cui io do molto valore: le sensazioni umane. L'empatia. Sin dal primo giorno ho avuto voglia che arrivasse il vero primo giorno, cioè il giorno in cui sarei arrivato a Roma”.