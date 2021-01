Milan-Juventus con più di qualche assente. Pirlo è senza Morata, mentre torna Theo Hernandez

Sarà un Milan-Juventus che potrà dare più di qualche indicazione per il futuro del campionato. Perché nel giorno dell'Epifania, il tecnico Stefano Pioli non riesce a recuperare gli infortunati, in compenso torna Theo Hernandez. Per il resto c'è anche Krunic. Anche Andrea Pirlo però ha i suoi grattacapi, perché non recupera il proprio centravanti Morata, lasciando Dybala.