Nel segno di Scamacca e Shomurodov: il Genoa batte lo Spezia, ora l'obiettivo è più vicino

Una vittoria che vale molto. Il Genoa esce con tre punti importanti dallo scontro diretto casalingo contro lo Spezia. Al “Ferraris” i rossoblu si impongono 2-0 contro il team di Vincenzo Italiano e salgono a quota 36 punti in classifica, momentaneamente a +8 dal Cagliari terzultimo. Dopo un primo tempo in cui il Grifone aveva gonfiato la rete con Pandev, annullata dal VAR per un tocco di Destro su Provedel, mister Ballardini decide di inserire Scamacca prima e Shomurodov poi, entrambi decisivi ai fini del risultato. Il tecnico rossoblu però tiene i piedi per terra e chiede sempre alla squadra di tenere alta la concentrazione: ”E' una vittoria importante per il nostro obiettivo che non è ancora raggiunto”.