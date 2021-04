Non bastano 30' in superiorità numerica: il Parma vede la B, gli scontri diretti ultima occasione

vedi letture

Il Parma vede la Serie B sempre più vicina, anche se già sulla carta la sfida contro il Milan sembrava proibitiva. Arriva una sconfitta per 1-3 e se il catenaccio del calcio che fu all'andata funzionò, stavolta la rete di Rebic dopo 8' ha costretto gli uomini di D'Aversa a cambiare strategia. La partita in verità è stata raramente in discussione, fino al 60' con l'espulsione di Ibrahimovic. Il gol di Gagliolo al 66' ha riacceso la speranza e visto i ducali giocare con altro piglio, sfiorando anche un incredibile pari. Nonostante la superiorità numerica per mezz'ora i ducali hanno palesato i soliti problemi davanti e non è un caso che siano l'attacco meno prolifico della Serie A. Il gol di Leao ha messo il punto finale sulla partita. A otto giornate dalla fine la salvezza sembr aun miraggio, ma i prossimi impegni mantengono viva la fiammella: Cagliari, Crotone e Torino nelle prossime quattro partite con in mezzo la Juve. Tre scontri diretti che possono ancora cambiare la storia. In Sardegna intanto mancherà Gagliolo, squalificato dopo l'ammonizione rimediata contro i rossoneri.