Non c'è due senza tre: Zidane lascia il Real, ancora. Caccia al sostituto e al suo futuro

Non c’è due senza tre. Zinedine Zidane, che aveva salutato il Real Madrid una volta da calciatore e un’altra da allenatore, lo fa una terza volta. Il tecnico francese ha infatti rassegnato le dimissioni dal club guidato da Florentino Perez, che gli ha dedicato un toccante messaggio di addio: “Il Real è la sua casa e lo sarà sempre”. Parte la caccia al suo sostituto, sfumato Max Allegri le opzioni sono tre: un altro grande ex della storia delle merengues come Raul, ma anche Antonio Conte, fresco di addio all’Inter. Più defilato Joachim Low: non sarebbe la prima volta che il Real crea qualche grattacapo a una nazionale, la Germania dopo la Spagna con Lopetegui. Ma è anche caccia aperta alla prossima panchina di Zizou: niente Juve, appunto. Può essere la volta buona che rientri in patria: si libererà la panchina del PSG, con Pochettino tentato dal ritorno in patria. Oppure potrebbe aspettare quella della Francia, una volta che finirà l’era del suo amico Deschamps. Occhio al Manchester United, dovesse saltare la panchina di Solskjaer. Zidane non ha vinto nell’ultima stagione, ma resta il tecnico delle tre Champions consecutive. E ha il futuro nelle sue mani.