Pari con l'Ajax, la Roma vola in semifinale di Europa League. Ma Fonseca resta un rebus

La Roma vola in semifinale di Europa League. Dopo la vittoria in quel di Amsterdam una settimana fa per 2-1, stasera la squadra di Fonseca ha pareggiato 1-1 all'Olimpico e ha staccato il pass per il turno successivo, dove affronterà il Manchester United. I gol, entrambi nella ripresa, sono stati realizzati da Brobbey e Dzeko, ben servito al 71esimo dal 2002 Calafiori, il migliore in campo.

Al termine del match, Fonseca s'è detto orgoglioso per questo passaggio del turno ma al contempo non ha dato garanzie sul suo futuro: "Sarà l'allenatore giallorosso anche il prossimo anno? Non lo so. Io so che nella prossima partita sarò l'allenatore della Roma, il futuro non è importante: non sono minimamente preoccupato da questo punto di vista. Rapporto con la società? Il Presidente è vicino alla squadra fin dal momento in cui sono arrivato qui".