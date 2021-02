Per il Parma continua l'attesa per Pellè: intanto ecco la freschezza di Zirkzee, Zagaritis e Man

L'attesa non è ancora finita: l'acquisto di Graziano Pellè, annunciato lunedì ma non ancora formalizzato, tiene in ansia i tifosi del Parma, che oggi dovrebbero però ricevere finalmente conferme ufficiali sull'ultimo arrivo del mercato invernale. Dapprima annunciato in città martedì, poi slittato a mercoledì e infine a ieri (atterrato a Milano, ha completato le visite mediche e si è finalmente diretto verso la sua ultima città italiana), quella di oggi dovrebbe essere finalmente la giornata decisiva per il suo annuncio ufficiale da parte del club di Krause, che ha investito tante speranze nel suo rientro in Serie A, dove peraltro conta un solo gol, segnato proprio con la maglia ducale. Ma è all'estero che il bomber salentino è salito alla ribalta, una posizione che vuole confermare anche in patria.

LARGO AI GIOVANI - Come da espressa politica presidenziale, il Parma ha puntato, e tanto, soprattutto suoi giovani nello scorso mercato. Già in campo con la maglia del Parma nel finale della partita contro il Napoli, Dennis Man, nuovo esterno crociato, si è presentato ieri pomeriggio in conferenza stampa: "Le differenze fra l'Italia e il campionato rumeno le ho viste subito, sono due campionati completamente diversi. Di questo sono molto consapevole, cerco di adattarmi il prima possibile, penso di essere in grado di adattarmi alla situazione e di andare in campo e mostrare le mie qualità. E' già qualche giorno che sono insieme alla squadra, che sto vedendo i ritmi e sto cercando di capire fin da subito cosa fare e mi devo adattare subito. Non vedo l'ora di giocare la prossima partita". Con il rumeno anche Joshua Zirkzee, l'acquisto forse più sorprendente e prestigioso dell'intera Serie A: l'olandese infatti ha lasciato i campioni d'Europa del Bayern pur di vestire la maglia crociata. "Ho imparato tantissimo da Lewandowski, ho sempre guardato con grande attenzione ai suoi tocchi, le sue mosse e ho sempre cercato di adattarle al mio stile. Lewandowski è un grandissimo atleta e il Bayern è una delle squadre migliori in assoluto e giocare con un giocatore e una squadra del genere è stato un onore e un piacere. Per gli attaccanti italiani, sicuramente Pellè che ho visto giocare a Rotterdam e che ha caratteristiche simili alle mie. E' alto, forte nel gioco aereo. Altri italiani, giusto per dirne due, Totti e Toni che ho sempre guardato come modelli". Meno noto, ma certamente non meno deciso, con loro si è presentato anche Vasilios Zagaritis, esterno sinistro proveniente dal Panathinaikos: "Ho ricevuto consigli e li ho ascoltati con grande attenzione da Alves e Gagliolo. Sono giovane ma non è un problema, il problema è capire esattamente dove sei e utilizzare una disciplina ferrea. I compagni mi aiuteranno e ascolterò i consigli con attenzione". Pensate che il greco ha tentato anche di rispondere in italiano ad una domanda (con sole due settimane di esperienza, ndr), un segnale di grande rispetto e di altrettanta personalità.