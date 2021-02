Roma, archiviata la pratica Europa League: 3-1 al Braga e adesso testa alla sfida col Milan

Dopo il successo per 2-0 in terra portoghese, la Roma ha blindato la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League superando 3-1 all’Olimpico il Braga. Un successo rotondo, mai in discussione, con mister Fonseca che, forse pensando anche alla gara di domenica prossima contro il Milan, ha cambiato molto nella formazione iniziale. Karsdorp viene schierato centrale di difesa con Cristante e Mancini mentre Veretout allargato sulla corsia di destra. Il vantaggio giallorosso è arrivato con Edin Dzeko, abile a ribattere in rete una conclusione finita sul palo di El Shaarawy. Nella ripresa, dopo che i capitolini hanno fallito un rigore con Pellegrini, Carles Perez ha messo il timbro sul match prima dell’autogol di Cristante e del tris calato da Borja Mayoral. L’unica tegola riguarda il ko dell’attaccante bosniaco le cui condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Non c’è tempo per pensare alla gara di oggi. Domenica sera arriva il Milan.