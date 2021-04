Roma, contro l'Ajax per la semifinale. Intanto Pinto lavora già al prossimo 9: tre i nomi in ballo

Paulo Fonseca non ci ha girato tanto intorno. “Con l’Ajax è la partita più importante dell’anno”, ha ammesso il tecnico della Roma nella conferenza stampa della vigilia. Una partita che a cui la sua squadra arriverà nelle migliori condizioni, almeno sulla carta, visto che giocherà in casa e che soprattutto partirà dalla situazione di vantaggio della Johan Cruyff Arena, vittoria giallorossa per 2-1. Nonostante tutto, l’allenatore portoghese ha cercato di tenere alta la concentrazione chiedendo una squadra lottatrice, concentrata ed emotivamente equilibrata. Pochi gli indizi di formazione, anche se lo stesso Fonseca ha detto chiaramente che giocherà Calafiori dopo la buona prestazione dell’andata. Presente in gruppo anche Mkhitaryan dopo i problemi delle ultime settimane.

Parallelamente, in casa giallorossa c’è spazio e modo anche per pensare al mercato. E soprattutto a colui che dovrà raccogliere la penantissima eredità di Edin Dzeko: da tempo la Roma è interessata a Dusan Vlahovic della Fiorentina ,così come ad Andrea Belotti del Torino. Ma le valutazioni dei due sembrano essere in costante aumento. Oltre ai due già citati, esiste anche un’idea Duvan Zapata per il gm Tiago Pinto: anche in questo caso, però, la valutazione fatta dall’Atalanta è di quelle extralarge, visto che si parte da una base di 50 milioni di euro.