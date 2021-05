Roma, possibile rivoluzione nello staff sanitario. Fonseca: "Qualcosa è stato sbagliato"

Momento complicato in casa Roma alla luce del 6-2 rimediato sul campo del Manchester United in Europa League. Un match che ha lasciato il segno non solo per l’ampio passivo, ma anche per i tre infortuni nel solo primo tempo. Sono già 38 le lesioni muscolari in casa giallorossa, al punto che i Friedkin stanno valutando la possibilità di cambiare lo staff sanitario a fine stagione. In conferenza stampa, il tecnico Paulo Fonseca ha affrontato l’argomento: “Rientri affrettati? Qualcosa è stato sbagliato - ha ammesso -, però Veretout si è allenato e ha giocato col Cagliari, i segnali erano positivi. Anche Spinazzola si è allenato senza problemi, col Manchester avevamo bisogno di loro. Se i segnali sono positivi non c'è senso di non correre rischi in una partita come quella contro il Manchester. Che consiglio darei alla società? Io sono l'allenatore. Sono focalizzato solo sulle partite da qui alla fine della stagione. Non devo dare consigli alla società”, ha concluso.