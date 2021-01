Scambio Dzeko-Sanchez, a queste condizioni la Roma dice no. L'Inter cambierà formula?

vedi letture

L’idea è nata un paio di giorni fa. E senza perder troppo tempo, visto che tempo non ce n’è, Inter e Roma hanno iniziato subito a lavorare al possibile scambio fra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. La situazione è piuttosto chiara, gli incastri necessari invece sono complessi e non semplici da far collimare: Dzeko vive a Roma da separato in casa, anche ieri si è allenato a parte. Sanchez è a tutti gli effetti un giocatore all’interno delle rotazioni di Antonio Conte, ma inevitabilmente vorrebbe un po’ di spazio in più (cosa difficile con Lukaku e Lautaro come titolari designati e inamovibili). Da qui l’idea dello scambio.

Lo stato dell’arte - Nelle scorse ore il GM giallorosso Tiago Pinto ha lasciato Trigoria per spostarsi a Milano. Dove ha incontrato, poche ore dopo il suo arrivo, il ds nerazzurro Piero Ausilio con l’intento di trovare una quadra per far tornare il tutto. Ad oggi, l’ostacolo maggiore riguarda gli ingaggi: Dzeko pesa sulla Roma per qualcosa meno di 13 milioni annui, Sanchez per 9 e poco più sull’Inter grazie al Decreto Crescita. Una forbice di 3 milioni abbondanti che va in qualche modo riempita. Ma l’Inter non vuol alzare il monte ingaggi, la Roma non vuol rimetterci neanche un centesimo dalla partenza del suo attaccante. Da qui l’idea di inserire altri giocatori. Chi? Pinamonti e Radu i nomi circolati, ma entrambe le strade non sembrano percorribili, da qui lo stallo nella trattativa. In serata Tiago Pinto ha fatto rientro a Roma rimandando ogni dichiarazione a fine mercato, ma qualche aggiornamento è comunque emerso: la Roma, a queste condizioni, non farà uscire la trattativa dallo stallo. Anzi, chiuderebbe la porta e farebbe arrivare la fumata nera. L'Inter potrà rilanciare, cambiare offerta e modificare la formula. Ma il tempo stringe e le difficoltà finanziarie dei nerazzurri non sembrano andare in questa direzione.

Il Conte pensiero - Nel frattempo, in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha detto la sua sulla questione. “Ogni volta sembra un mio capriccio, ma non ho chiesto niente alla proprietà”, ha tuonato l’ex ct parlando di Dzeko dalla sala stampa di Appiano Gentile per far spegnere le voci circa una sua spinta per la chiusura dell’operazione. Ma che il bosniaco piaccia a Conte è fuori discussione, come dimostrano i recenti tentativi del passato. Quindi Sanchez: “E’ un giocatore dell’Inter, resti concentrato e sia a disposizione”, l’invito di Conte al Nino Maravilla.

CLICCA QUI per il live di TMW con tutti i passaggi della trattativa Dzeko-Sanchez!