live Scambio tra Dzeko e Sanchez, stallo e distanza su cifre e formula: le ultime

18.45 - Deve cambiare la formula La situazione è molto chiara ed è quella spiegata già nelle prime riunioni dall'Inter alla Roma. Le società sono pronte a fare lo scambio ma i nerazzurri hanno spiegato che a queste condizioni devono incassare i 3 milioni di differenza che perderebbero rinunciando a Sanchez e dunque ai benefici dovuto al Decreto Crescita per il 50% del pagamento dell'Irpef. La Roma, dal canto suo, è stata chiara: cambi la formula ma non alle condizioni nerazzurre chieste dalle prime battute. Per adesso non si fa (come ieri sera, d'altro canto, altrimenti sarebbe già definito).

17.12 - Serve una soluzione sulla formula Edin Dzeko per Alexis Sanchez. Il dg della Roma, Tiago Pinto, e la dirigenza nerazzurra, continuano a cercare la quadra per provare a risolvere uno scambio complicato. E difficile. Per adesso la situazione è di stallo e cristallizzata allo status quo di ieri: non c'è intesa sulla formula, perché lo scambio di prestiti comporterebbe la richiesta da parte dell'Inter di una compensazione di 3 milioni che la Roma non vuol pagare. Per questo i nerazzurri hanno chiesto di valutare un'altra formula ai capitolini. Dzeko-Sanchez, le parti sono al lavoro, anche in queste ore, per provare a trovare una soluzione. Però lo stallo, come nella giornata di ieri, permane: incontri, contatti, ma ancora nessuna mossa decisiva.

16.15 - La Roma lavora alle uscite Parallelamente al (difficile) scambio con l'Inter tra Dzeko e Sanchez, la Roma lavora alle uscite. Attesa per Federico Fazio al Parma, sondaggio Sampdoria per Davide Santon. Dovrebbe restare (a scadenza) Juan Jesus, per adesso è confermata la posizione di Carles Perez.

14.53 - Le parole di Conte - "Non ho chiesto niente alla mia proprietà. Iniziamo a dire questo, è la prima cosa. Se qualcuno accosta Dzeko per mia volontà, siete lontani anni luce. Questi sono i giocatori che ci sono e ci saranno fino alla fine del campionato. Ogni volta che c'è un giocatore sembra sia un capriccio sempre del tecnico, quest'anno veramente ho influito poco su tutte le situazioni. Di Dzeko non parlo, è della Roma, ho grande rispetto per lui e per loro ma soprattutto ho grande rispetto per i miei. La situazione è chiara. I giocatori sono questi e resteranno questi a meno che non ci siano scontenti che vorranno andare via. Se ci saranno situazioni economiche che potranno essere affrontate da parte dell'Inter, potendo accontentare i giocatori, ok, ma non vedo cambiamenti. Sapete la situazione, inutile andare a fare fumo e a sollevare situazioni, creando instabilità nella squadra. Noi lavoriamo, dobbiamo stare zitti: abbiamo accettato tutte le situazioni che ci stanno venendo a capo e frontalmente, non è giusto che certe situazioni possano minare la tranquillità della squadra. Non voglio queste distrazioni".

14.19 - Tiago Pinto a Milano - L'uomo mercato della Roma, Tiago Pinto, è sempre a Milano per decidere il futuro di Dzeko.

12.45 - Dzeko lavora ancora a parte - Seduta mattutina per la Roma di Paulo Fonseca, che si prepara per la sfida di campionato contro l'Hellas Verona, in programma domenica sera. Pedro ed Edin Dzeko hanno lavorato individualmente, mentre Henrik Mkhitaryan è recuperato e ha svolto l'allenamento insieme al resto del gruppo.

11.30 - Idee per colmare la differenza di stipendio La pazza idea dello scambio tra Roma e Inter, che potrebbe portare Edin Dzeko a vestire la maglia nerazzurra e Alexis Sanchez quella giallorossa, sembra tutt'altro che irrealizzabile. Ma La Gazzetta dello Sport sottolinea le difficoltà dell'operazione, legate soprattutto ai problemi dell'Inter, che punta a uno scambio perfettamente alla pari. Detto che il bosniaco costerebbe di più del cileno (circa 4 milioni lordi), l'idea potrebbe essere quella di inserire altri giocatori nella trattativa. E la rosea fa i nomi del redivivo Matias Vecino (ipotesi scartata però subito) e soprattutto di Andrea Pinamonti, che guadagna 2 milioni netti e colmerebbe il buco del centravanti d'area per Fonseca. Per Tuttosport, invece, l'ago della bilancia potrebbe essere il portiere Ionut Radu.

10.30 - Le aperture dei quotidiani - Edin Dzeko all'Inter, Alexis Sanchez alla Roma. È la trattativa che sta infiammando il mercato in queste ore e che ovviamente riceve maggiore risalto sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani. Ecco le aperture:

La Gazzetta dello Sport: Inter, tentazione Dzeko. L'ipotesi è uno scambio con Sanchez, ma c'è una differenza di 4 milioni tra gli stipendi. E c'è anche il problema Lautaro, che rischia di perdere spazio.

Corriere dello Sport: Proposta indecente. Dzeko all'Inter e Sanchez alla Roma, ma c'è il nodo degli ingaggi. Inserito Pinamonti nella trattativa.

Tuttosport: Dzeko per Sanchez. Inter e Roma lavorano a uno scambio clamoroso. Il diverso peso degli ingaggi può essere superato da Radu in giallorosso.

VENERDI 29 GENNAIO

23.15 - Capitolo ingaggi: ognuno pagherebbe il proprio calciatore- Se si dovesse fare lo scambio ognuno continuerebbe a pagare ingaggio del proprio calciatore anche in virtù del fatto che l’Inter non può sforare. La decisione definitiva è attesa per domani, la proposta che potrebbe sbloccare l’affare nasce dall’Inter.

19.01 - Terminato l’incontro Ausilio-Pinto - Si è concluso da pochi istanti l’incontro tra Ausilio e Tiago Pinto per imbastire lo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez: attesi aggiornamenti in serata, la trattativa è ovviamente complicata ma le parti lavorano alla soluzione.

18.27 - Incontro Ausilio-Tiago Pinto Edin Dzeko per Alexis Sanchez, ci siamo: incontro in corso in un hotel milanese tra Piero Ausilio, ds dell'Inter, e Tiago Pinto, dg della Roma. Sul tavolo lo scambio tra i due giocatori in prestito.

18.07 - Finito incontro per Lautaro Parallelamente l'Inter lavora al futuro. Finito l'incontro tra la dirigenza e l'entourage di Lautaro Martinez, rinnovo fino al 2024 sempre più vicino.

17.44 - Il tweet di Dzeko Arriva un tweet criptico di Edin Dzeko che retweeta un post che cita i suoi record ma anche "ready to conquer another League". Svista o c'è altro che bolle in pentola?

17.00 - Inter, movimenti davanti Mentre in sede c'è l'entourage di Lautaro Martinez per il rinnovo fino al 2024, non è da escludere che possa uscire anche Andrea Pinamonti. In caso di addio, il primo nome è Eder del Jiangsu Suning.

16.40 - Ecco El Shaarawy La Roma sta per chiudere la telenovela El Shaarawy: il Faraone entro il weekend farà le visite mediche. Domani è il 21° giorno dalla positività e dunque uscirà dalla quarantena. Poi sarà tempo di visite.

16.19 - C'è Tiago Pinto Segnali importanti per la trattativa: il dg della Roma, Tiago Pinto, si trova in questi istanti a Milano. Sanchez per Dzeko è una trattativa caldissima. Non facile ma le società stanno cercando la quadra economica proprio in questi minuti.

15.45 - Decreto Crescita: vantaggi per Roma I vantaggi di cui ha usufruito l'Inter con il ritorno in Italia di Sanchez (Irpef al 50%) passerebbero alla Roma e resterebbero invariati per il cileno. L'Inter, però, vorrebbe a questo punto colmare la perdita economica incassando dallo scambio di prestiti ma per la Roma il bosniaco è ancora a bilancio. Trattativa in corso.

15.35 - Non c'è scoglio ingaggi Le società sono al lavoro in queste ore per lo scambio: gli stipendi dei due, 7.5 per Dzeko e 7 per Sanchez, non sono uno scoglio insormontabile..

14.45 - Idea scambio Dzeko-Sanchez L'ultima idea per il futuro di Edin Dzeko, sempre più separato in casa con la Roma, è un futuro all'Inter: le società studiano lo scambio per Alexis Sanchez.