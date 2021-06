Sensi subito KO: si aspetta il verdetto, Pessina scalda i motori in caso di forfait

Poca sorpresa, parecchio dispiacere. Neanche il tempo di iniziare, ed ecco subito il primo stop per Stefano Sensi, la cui complicata stagione a livello di continuità aveva già fatto alzare qualche sopracciglio rispetto alla scelta del ct Mancini di chiamarlo con sé per l’avventura della Nazionale italiana a Euro2020. Il centrocampista dell’Inter ha accusato un risentimento muscolare: sarà valutato nelle prossime ore e per il momento resta a Coverciano, in attesa di un responso definitivo. Nel caso dovesse saltare l’appuntamento con gli Europei, il sostituto sarebbe già scelto: pronto Matteo Pessina, già aggregato al gruppo azzurro. La sostituzione, per la cronaca, è possibile fino a prima della prima gara disputata dall’Italia nella competizione.