Un bel Sassuolo tiene testa alla Roma nel 2-2 del Mapei. De Zerbi infastidito dalle polemiche

Andato per due volte sotto contro la Roma, per due volte il Sassuolo è riuscito a riprendere il risultato, come racconta il 2-2 finale della sfida del Mapei. Una gara in cui erano tanti gli assenti neroverdi, la maggior parte dei quali esclusi a scopo precauzionale dopo le positività delle Nazionali: da Locatelli a Berardi fino a Ferrari e Caputo, la squadra di De Zerbi ha dovuto fare di necessità virtù. E alla fine del match, lo stesso allenatore neroverde si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di coloro che hanno criticato la scelta della società.

Tornando al campo, il Sassuolo si è reso protagonista di una buona gara a livello generale, seppur condizionata da alcuni errori difensivi. Da sottolineare soprattutto la prestazione di Giacomo Raspadori, capitano per l'occasione e autore del gol del definitivo 2-2. "Dormirò con la fascia al braccio", ha confessato il classe 2000 al termine del match.