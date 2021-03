Un derby senza Gigi Buffon. Ma in casa Juventus è ancora il mercato a tenere banco

vedi letture

Fra record di spese e caccia alle plusvalenze, la Juventus pensa già alla preparazione del derby contro il Torino alla ripresa. Una partita in cui non ci sarà Gigi Buffon, punito dalla Corte Federale d'Appello per aver pronunciato, lo scorso 19 dicembre contro il Parma, un'espressione blasfema. Ha poi fatto discutere anche la situazione di Arthur, avvistato nelle scorse ore a Dubai ma già rientrato alla Continassa.

La giornata bianconera però è stata caratterizzata anche da diverse indiscrezioni di mercato. La prima e più importante, ovviamente, riguarda quel Sergio Aguero che poche ore fa ha annunciato l'addio al City a fine stagione. Poi il capitolo uscite: in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, la Juventus valuta la posizione di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot: entrambi arrivati a zero ed entrambi possibili portatori di plusvalenze, in estate potrebbero esserci novità in merito. Sul gallese ci sono soprattutto Tottenham e Wolverhampton, mentre il francese piace a Everton e Marsiglia.