Una brutta Juve rischia a Firenze. Morata regala un punto, la Champions è a rischio

Sembrava l’ennesimo passo falso di un campionato del quale la Juventus non può comunque essere contenta. I bianconeri di Andrea Pirlo vanno sotto, nella prestazione e nel punteggio, al Franchi contro la Fiorentina per tutto il primo tempo. Poi ci pensa Alvaro Morata, migliore in campo, che in trenta secondi regala alla Vecchia Signora almeno un punto in più in classifica: non basta, oggi, per difendere la Champions League, ma è pur sempre qualcosa da cui ripartire. L’1-1 del Franchi, caratterizzato dall’errore di Rabiot ma anche dalla prova storta di Cristiano Ronaldo, spento eppure in campo per 90 minuti, fotografa il momento di una squadra che a cinque giornate dalla fine non è ancora certa di far parte dell’Europa che conta nella prossima stagione. Per questo, assicura lo stesso Pirlo, non si può essere soddisfatti di quanto fatto dalla Vecchia Signora finora.