Una Lazio già in vacanza perde col Sassuolo. Futuro di Inzaghi incerto: "Aspetto mercoledì"

Già dalla lista dei convocati qualcuno aveva espresso perplessità e, nonostante le rassicurazioni di rito, in effetti dalla partita del Mapei Stadium è emerso il ritratto di una Lazio apparsa decisamente già in vacanza. D'altronde, con l'obiettivo Champions sfumato e il posto in Europa League mai in discussione, gli obiettivi per la truppa di Inzaghi erano finiti da qualche tempo, e il 2-0 subito in casa del Sassuolo è specchio di ciò, è racconto fedele di una squadra che ha faticato a tirare in porta e quando l'ha fatto non è stata certamente aiutata dalla mira di un Muriqi ancora scarico. Ovvio che a tener banco sia allora il futuro di Simone Inzaghi, che ha stabilito una deadline di tre giorni nelle interviste del post-partita, aggiungendoci una venatura acida: "Ho aspettato 16 mesi, forse per altri non l'avrei fatto". In attesa di capire se i piani coincideranno, la stagione è andata in archivio con un'altra sconfitta lontano dalle mura amiche.