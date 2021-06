Under21 stoica. Fuori dall'Europeo contro il Portogallo solo al 118'. Frattesi il simbolo azzurro

Portogallo-Italia 5-3

Marcatori: 7’ e 31’ Dany Mota, 45’ Pobega, 58’ Ramos, 59’ Scamacca, 89’ Cutrone, 108’ Jota, 118’ F. Conceiçao

Arriva negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare l’eliminazione della Nazionale Under21 di Paolo Nicolato nei quarti di finale dell’Europeo di categoria. Ad approdare in semifinale è il Portogallo dopo una vittoria per 5-3. I tempi regolamentari, però, 3-3 con la doppietta di Dany Mota e il gol di Gonçalo Ramos per i lusitani e i sigilli di Pobega, Scamacca e Cutrone per gli azzurrini. Poi ad inizio supplementari il rosso a Lovato lascia la Nazionale in inferiorità numerica con Jota al 108’ e Francisco Conceiçao al 118’ che regalano la qualificazione alla formazione di Rui Jorge. "Facciamo i complimenti ai nostri avversari - dichiara il CT azzurro a RaiSport - perché sono una grande squadra. È giusto, però, fare i complimenti anche ad una squadra come la nostra che, anche oggi, ha dimostrato il grande cuore che ha avuto in questi anni. Sono molto orgoglioso di averli allenati. Questa è una serata un po' particolare perché è l'ultima con molti di loro. Anche oggi mi hanno reso molto orgoglioso".