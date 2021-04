Un talento al giorno, Lucas Gourna-Douath: un altro gioiellino Made in France

vedi letture

Capacità di vedere il gioco prima degli altri, gran fisico e un futuro brillantissimo davanti a sé: il gioiellino classe 2003 Lucas Gourna-Douath è una delle giovani speranze del calcio francese, non certo l'unica. Può giocare come difensore centrale ma anche come mediano, proprio per la sua intelligenza tattica e la fisicità prorompente, che lo rende adatto al recupero della sfera anche in posizione avanzata, caratteristica a cui i tecnici moderni sono sempre molto attenti. Forte nel nel gioco aereo e diligente in marcatura, non disdegna l'impostazione in prima persona dalla retroguardia, sebbene non possa certo essere definito un regista arretrato.

Nome: Lucas Gourna-Douath

Data di nascita: 5 agosto 2003

Nazionalità: francese

Posizione: difensore/centrocampista centrale

Squadra: Saint-Etienne

Assomiglia a: Arturo Vidal