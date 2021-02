Attacco, panchina e trasferte, i mali della Viola. Quanti rigori contro la Samp

vedi letture

Una squadra che pareggia poco, molto poco. La Sampdoria possiamo anche definirla così, visto che ha diviso la posta solamente in tre circostanze in questo campionato di Serie A. Di meno ne ha solo il Napoli con uno (partita interna contro il Torino terminata 1-1). La Fiorentina si porta dietro altri tipi di problemi: intanto ha il penultimo attacco con 21 gol in 21 giornate (peggio ha fatto solo il Parma con 14). In trasferta poi, i viola sono penultimi con 6 punti (a pari merito con Parma e Cagliari) e sopra solo al Crotone che ne ha 2.

Il 5-1 ottenuto la scorsa stagione dalla Fiorentina sul campo della Sampdoria è anche il risultato più ampio verificatosi in tutte le gare giocate a Genova. Tra l'altro si è disputata il 16 febbraio 2020, in pratica esattamente un anno fa. La Samp è ancora in vantaggio come vittorie negli scontri diretti in Liguria: 25 contro 13.

Due sole volte la Sampdoria ha chiuso la propria partita senza subire gol. I blucerchiati sono ultimi nella classifica dei 'clean sheet' con Crotone e Cagliari. La Samp è anche la squadra (con lo Spezia) che ha avuto il maggior numero di rigori fischiati contro. Oltre ai dati negativi che abbiamo messo ad inizio articolo, alla Fiorentina ne aggiungiamo un altro: zero sono i gol segnati dai giocatori viola partiti dalla panchina. Un contributo delle riserve inesistente al pari di Crotone, Parma, Cagliari.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA

25 vittorie Sampdoria

23 pareggi

13 vittorie Fiorentina

91 gol fatti Sampdoria

68 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Fiorentina 1-0

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2019/2020 Serie A Sampdoria vs Fiorentina 1-5