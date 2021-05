Cagliari, col Genoa può fare 1.500… in Serie A

vedi letture

Basterà un pareggio al Cagliari per tagliare il traguardo dei 1.500 punti in Serie A. I rossoblù sono infatti a quota 1.499, 988 raccolti sul proprio campo da gioco, 511 in occasione delle gite lontano da casa.

Sabato sarà una sorta di derby di colori. Perché sull’isola arriverà il Genoa.

I padroni di casa contano 37 punti, 19 dei quali fatti alla Sardegna Arena (5V – 4X – 9P con 22GF e 31GS). Rispondono gli ospiti a quota 39, con 17 raccolti lontano dal Ferraris (4V – 5X – 9P con 17GF e 28GS).

Il Casteddu ha in corso una mini serie positiva lunga due stagioni.

Nel 2018-2019 fu successo per 1-0, l’anno scorso vittoria per 3-1.

Il più recente segno 2 in schedina è del 2017-2018, 2-3.

I risultati più ricorrenti al termine dei Cagliari-Genoa fra Serie A e cadetteria?

Per 7 volte è comparso il 2-1, l’ultima nel 2013-2014.

L’1-0 s’è visto in 6 occasioni, compresa quella citata un paio di righe sopra.

Sul gradino più basso del podio si piazza l’1-1, 5 caps in 32 incontri disputati, la più recente nel 2014-2015.

Insomma, tre punteggi che permetterebbero al Cagliari di tagliare l’importante traguardo nella classifica all time di Serie A.

CONFRONTI A CAGLIARI IN CAMPIONATO (SERIE A E SERIE B)

32 incontri disputati

20 vittorie Cagliari

7 pareggi

5 vittorie Genoa

50 gol fatti Cagliari

25 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Genoa 2-1, 32° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Genoa 3-1, 4° giornata 2019/2020