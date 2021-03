Dal gol contro la Juventus alla Serie C con l’Olbia

Minuto numero 8 del primo tempo, traversone che attraversa da sinistra a destra la difesa bianconera, sfera che qualche istante dopo percorre il tragitto opposto ribattuta dall’ex Mattiello e che trova la zampata vincente di Gagliano. L’attaccante, alla sua seconda presenza in Serie A, per di più la prima da titolare, segna così l’1-0.

Oggi Gagliano gioca per l’Olbia, in prestito dai rossoblù, nel girone A della Serie C, lo stesso in cui milita l’Under 23 della Vecchia Signora.

Dopo il centro del classe 2000, arrivò anche il sigillo di Simeone nel recupero della prima frazione, per un 2-0 finale che riportava il Casteddu al successo dopo un digiuno lungo un decennio. La precedente vittoria del Cagliari risaliva, infatti, al 2009-2010, altro 2-0 allora firmato da Nené e Matri.

Così la Vecchia Signora l’estate scorsa ha visto interrompersi una striscia di segni 2 in schedina che era arrivata a quota 8: dal 3-1 del 2010-2011 (doppietta di Matri, reti di Acquafresca e Toni) al 2-0 del 2018-2019 (Bonucci e Kean).

La sfida arriva dopo l’eliminazione dei piemontesi agli ottavi di Champions League per il secondo anno di fila. Soprattutto, sarà interessante capire quanto i centoventi minuti giocati allo Stadium peseranno sul match di domenica pomeriggio.

Cagliari a 22 punti con in casa 3 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte. Juventus a 52 con in trasferta 5 successi, 5 segni X, 2 battute d’arresto.

Attenzione però a non farsi ingannare dai numeri… perché dall’arrivo di Semplici i rossoblù hanno fatto 7 punti, meglio con 9 solo la capolista Inter.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A)

39 incontri disputati

10 vittorie Cagliari

12 pareggi

17 vittorie Juventus

33 gol fatti Cagliari

43 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Juventus 1-0, 19° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Juventus 2-0, 37° giornata 2019/2020