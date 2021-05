Dici Cagliari ed evochi un ricordo triste per la Fiorentina. I viola in Sardegna...

vedi letture

Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque per il Cagliari, quattro risultati utili di fila per la Fiorentina. Alla Sardegna Arena si sfidano due squadre che hanno saputo conquistare diversi punti utili per la salvezza nel corso delle ultime settimane. Prima dell'inizio di questo ciclo, il Cagliari in particolare sembrava spacciato e invece...

Il capoluogo isolano per la Fiorentina rievoca un triste ricordo. Il 16 maggio 1982, praticamente 39 anni fa i viola pareggiarono 0-0 contro i rossoblu perdendo lo scudetto a vantaggio della Juventus che contemporaneamente vinse a Catanzaro. Nel corso di quella gara fu annullato un gol a Graziani in maniera piuttosto discutibile. Sono solo sei le affermazioni gigliate in Sardegna su 40 incontri tra A e B. Nelle ultime cinque sfide in trasferta però, per tre volte la Fiorentina ha fatto risultato pieno, perdendone due.

Nove i punti persi nei secondi tempi dai viola. Averli avuti in saccoccia avrebbe voluto dire essere già salvi da un bel pezzo. Peggio in questo senso ha fatto solo il Parma con la bellezza di 18 punti persi. Tanti anche i 10 rigori avuti contro dai gigliati. Solo l'Udinese ne ha avuti di più: addirittura 12.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

19 vittorie Cagliari

15 pareggi

6 vittorie Fiorentina

55 gol fatti Cagliari

36 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1964/1965 Serie A Cagliari vs Fiorentina 1-1

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2019/2020 Serie A Cagliari vs Fiorentina 5-2