Dopo 10.000 giorni torna la sfida fra bianconeri e biancorossi

Ascoli sempre a punti quando ha ospitato in campionato il Monza.

Non solo. Ascoli vittorioso in 5 dei 6 precedenti di Serie B. L’unica gara in cui il Monza ha raccolto qualcosa è rappresentata dall’1-1 della stagione 1992-1993.

Torna a distanza di oltre 10.000 giorni la sfida fra bianconeri e biancorossi, ovviamente con i primi nel ruolo di padroni di casa. L’ultima volta, infatti, fu il 21 novembre 1993, in occasione del 2-0 firmato Pierleoni al 21’ e Troglio all’87’. Ad allenare il Picchio era Angelo Orazi, sulla panchina dei Bagai sedeva Nedo Sonetti.

Alla vigilia di quel match, però, i due club arrivarono con una situazione diametralmente opposta a quella di oggi. L’Ascoli stava davanti al Monza in classifica, 10 punti contro 6 in undici giornate di cadetteria.

All’andata il match è terminato con un 2-0 per i brianzoli: Carlos Augusto al 34’ e Frattesi all’88’. Spettatore illustre di quella gara… Mario Balotelli in tribuna a osservare i suoi nuovi compagni di squadra.

I marchigiani contano 31 punti in classifica, 20 dei quali fatti fra le mura di casa (5V – 5X – 6P). I lombardi rispondono con 52, 25 però raccolti in trasferta (6V – 7X – 3P).

Ma…

In quest’ultimo scorcio di campionato la squadra di Brocchi ha fatto 1 solo punto in tre turni e lunedì scorso non è riuscita a superare il Pescara facendo 1-1. Quella di Sottil, al contrario, ha conquistato 4 punti nello stesso arco temporale e nell’ultimo impegno ha battuto il Vicenza col punteggio di 2-1.

Pensare che Monza-Ascoli rappresentò il capolinea dell’avventura di Rossi sulla panchina bianconera e l’inizio della gestione Sottil che sabato chiuderà il suo personale girone e in 18 panchine ha accumulato 25 punti (6V – 7X – 5P).

CONFRONTI ASCOLI-MONZA IN CAMPIONATO (SERIE B)

6 incontri disputati

5 vittorie Ascoli

1 pareggio

0 vittorie Monza

14 gol fatti Ascoli

2 gol fatti Monza

PRIMA SFIDA AD ASCOLI (SERIE B)

Ascoli-Monza 4-1, 31° giornata 1972/1973

ULTIMA SFIDA AD ASCOLI (SERIE B)

Ascoli-Monza 2-0, 12° giornata 1993/1994