Fonseca vs Mihajlovic: chi gioca in trasferta vince. E si segna anche molto

C'è una particolarità che caratterizza gli scontri che ci sono stati fin qui tra Fonseca e Mihajlovic: ha sempre vinto chi giocava fuori casa. E allora ecco che ci troviamo davanti ad un bilancio che vede il portoghese avanti due affermazioni contro una (e zero pareggi ovviamente). All'andata in questo campionato, severa lezione impartita dalla Roma di Fonseca al Bologna di Mihajlovic: 5-1 dei giallorossi in terra emiliana.

Gli stessi precedenti tra Fonseca e Mihajlovic, li ritroviamo tra il tecnico portoghese e il Bologna. Da segnalare anche le 14 reti che ci sono state in queste tre partite: praticamente si viaggia ad una media di cinque gol segnati a gara, quindi non dovremmo di certo annoiarci nemmeno stavolta.

Nella sua carriera da calciatore, Mihajlovic ha indossato la maglia giallorossa. Ma affrontare i capitolini come allenatore non è che gli abbia portato delle grandi soddisfazioni: tre vittorie a fronte di nove sconfitte. Il pareggio non si verifica da tempo: Roma-Milan 1-1 del 9 gennaio 2016.

TUTTI I PRECEDENTI FONSECA VS MIHAJLOVIC

2 vittorie Fonseca

0 pareggi

1 vittoria Mihajlovic

9 gol fatti squadre Fonseca

5 gol fatti squadre Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI FONSECA VS BOLOGNA

2 vittorie Fonseca

0 pareggi

1 vittoria Bologna

9 gol fatti squadre Fonseca

5 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS ROMA

3 vittorie Mihajlovic

4 pareggi

9 vittorie Roma

19 gol fatti squadre Mihajlovic

30 gol fatti Roma