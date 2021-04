Genoa e Benevento segnano poco nelle riprese. Però guadagnano punti

Secondo scontro diretto in Serie A e al Ferraris fra Genoa e Benevento.

L’unico precedente risale al 23 dicembre 2017. Terminò col successo per i padroni di casa. Ma la partita si sbloccò dallo zero a zero iniziale soltanto nel recupero del secondo tempo, al 92’. A deciderla un giocatore che oggi veste il giallorosso, Gianluca Lapadula su calcio di rigore.

Un girone fa, al Vigorito, fu vittoria per 2-0 in favore dei campani. Insigne marcò al 57’, Sau raddoppiò (su penalty) all’89’.

Considerando che anche il Benevento-Genoa del 2017-2018 si decise a una manciata di minuti dal triplice fischio finale…

Rossoblù e giallorossi sono due dei club che hanno segnato di meno nei secondi tempi di questo campionato. La compagine di mister Inzaghi conta 20 centri. Quella di Ballardini si ferma a 19. Costruendo una classifica su questo parametro il Benevento si ritroverebbe quart’ultimo, il Genoa addirittura terz’ultimo.

Eppure, entrambe presentano un differenziale positivo per quanto riguarda i punti conquistati alla fine del primo tempo e quelli al novantesimo. Il Benevento passa, infatti, dai 27 all’intervallo ai 30 nella classifica in corso di validità (+3). Il Genoa, invece, sale dai 30 delle prima frazione di gioco ai 32 (+2).

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Genoa

0 pareggi

0 vittorie Benevento

1 gol fatto Genoa

0 gol fatti Benevento

PRIMA E ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Benevento 1-0, 18° giornata 2017/2018