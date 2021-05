Il Pioli rossonero è senza successi contro la Dea

vedi letture

Conteggiando Serie A e cadetteria ammontano a 18 gli incroci fra Gian Piero Gasperini, Atalanta, e Stefano Pioli, Milan. In casa del nerazzurro sono 8 quelli andati in scena. Dal rossonero ne rintracciamo 10.

Il bilancio che emerge è in perfetto equilibrio sul fronte dei risultati: 7 successi per parte e 4 segni X. Mentre l’ago della bilancia è leggermente inclinato verso Pioli per quanto riguarda i gol marcati: 23-20.

Ma quando tocca a Gasperini ospitare… il tecnico originario di Parma non ha vita facile. Prima di quest’oggi ha raccolto l’intera posta in palio 1 sola volta (Genoa-Chievo 1-3 al secondo turno 2010-2011), attorno ecco 7 match col tecnico di Grugliasco sempre a punti (5 trionfi e 2 pareggi).

Grazie ai 2 successi e al segno X degli ultimi due campionati, Gasperini è passato in vantaggio negli scontri diretti di campionato col Milan.

Contrariamente il Pioli rossonero cerca ancora la prima vittoria contro la Dea: 2 sconfitte e 1 pari, 1 rete fatta e 9 incassate dalle sue squadre.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E PIOLI IN CAMPIONATO

7 vittorie Gasperini

4 pareggi

7 vittorie Pioli

20 gol fatti squadre di Gasperini

23 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL MILAN IN CAMPIONATO

8 vittorie Gasperini

8 pareggi

7 vittorie Milan

32 gol fatti squadre di Gasperini

20 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

8 vittorie Pioli

7 pareggi

7 vittorie Atalanta

34 gol fatti squadre di Pioli

31 gol fatti Atalanta