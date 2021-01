In Milan-Atalanta 27 possibili marcatori

Il Milan non ha la meglio al Meazza sull’Atalanta dal 3-0 della stagione 2013-2014. Un match, quello di allora, contrassegnato da firme illustri: doppietta di Kaka (35’ e 65’), centro finale di Cristante (67’).

Successivamente ecco una striscia di risultati utili per gli orobici composta da 2 vittorie e 4 pareggi.

Numeri, quelli appena raccontati, in controtendenza rispetto a quelli prodotti da tutti e 61 i precedenti incontri di campionato. Perché il Diavolo è in vantaggio sulla Dea sia per vittorie, 30-10, ma anche nel computo delle marcature, 111-55, mentre i segni X ammontano a 21.

A proposito, sommando successi (28) e pareggi (21) nella sola Serie A, i rossoneri sono a quota 49 risultati utili interni contro i nerazzurri. Motivo in più per continuare a smuovere la classifica.

Di Milan-Atalanta alla 19esima giornata di Serie A ne rintracciamo già 2.

Nel 2014-2015 è terminata 0-1 con Denis man of the match.

Nel 1978-1979 fu 1-1 con marcatori Bigon al 24’ e Tavola al 42’.

E in quest’ultima annata ricordata il Milan conquistò lo scudetto della stella, il decimo della sua storia, tagliando per primo anche il traguardo del titolo d’inverno. Alle sue spalle a fine campionato arrivarono il Perugia e la Juventus (con i bianconeri che l’anno prima avevano messo le mani sullo scudetto).

Fra meneghini e orobici ci sono 10 punti di differenza in classifica, i primi stazionano a 43, i secondi inseguono a 33. Motivo in più per assistere al match del Meazza? La varietà di soluzioni offensive messe in mostra dai club. Gli schemi di Gasperini hanno mandato in gol 14 giocatori, quelli di Pioli uno in meno, 13. Insomma, 27 potenziali marcatori sui 30 (di movimento) che al massimo potranno scendere in campo…

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

61 incontri disputati

30 vittorie Milan

21 pareggi

10 vittorie Atalanta

111 gol fatti Milan

55 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Atalanta 3-0, 8° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Atalanta 1-1, 36° giornata 2019/2020