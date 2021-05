Lecce in serie OK sul campo del Venezia. Sfida fra chi ha fatto 10 per vittorie

Gli arancioneroverdi non battono i Lecce in laguna dalla stagione 1994-1995.

Allora, 38esima giornata di Serie B, terminò col punteggio di 2-1: Cerbone al 3’ e Pittana all’88’ per i locali, Notaristefano al 78’ per gli ospiti.

Successivamente ecco una serie che strizza l’occhio ai giallorossi e arrivata a 2 vittorie più 4 pareggi. L’ultimo segno 2 in schedina, fra l’altro, risale a qualche settimana fa: 2-3 al 29esimo turno: Pettinari all’11’, autogol di Lucioni nel primo minuto di recupero dopo il 45’, Coda al 50’, Maleh al 57’, ancora Coda al 71’ su calcio di rigore.

Curiosamente, a differenza di quello fra Cittadella e Monza, quello che vedrà impegnati veneti e pugliesi sarà uno spareggio fra club che hanno già calpestato i campi della Serie A. Anzi, sono stati anche avversari nel massimo torneo italiano: pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nel 1999-2000; 1-1 nel 2001-2002, Di Napoli da un lato, Konan dall’altro.

Come hanno chiuso la regular season le due compagini?

Venezia con 59 punti, 33 dei quali fatti al Penzo (10V – 3X – 6P). Lecce a quota 62, 35 raccolti in esterna (10V – 5X – 4P).

Da notare che solo Empoli e Salernitana, vale a dire le due squadre già promosse, hanno centrato più vittorie casalinghe del Venezia. Mentre nessun’altra squadra è andata in coppia cifra per successi esterni come fatto dal Lecce.

CONFRONTI DIRETTI A VENEZIA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

16 incontri disputati

6 vittorie Venezia

8 pareggi

2 vittorie Lecce

24 gol fatti Venezia

17 gol fatti Lecce

PRIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Lecce 3-1, 34° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Lecce 2-3, 29° giornata 2020/2021