Milan, 45 minuti di dominio. Peccato che ci siano anche le riprese sennò...

vedi letture

La vittoria ottenuta a Roma è servita al Milan per bloccare una serie di due sconfitte consecutive. La formazione rossonera non pareggia una gara in Serie A da diverse giornate ormai: tredici per l'esattezza (8 vittorie e 4 sconfitte nelle ultime 12 partite). L'Udinese invece ha perso una sola volta nelle ultime sette gare.

Cinque le affermazioni dei bianconeri in 45 incontri a Milano. L'ultima però non è molto distante nel tempo perché è l'1-0 dell'11 settembre 2016.

Nuovo rigore fischiato al Milan nell'ultimo turno di campionato. Un tiro dal dischetto che ha permesso alla formazione allenata da Pioli di portare a 15 il numero di penalty avuto a favore. Rossoneri ampiamente primi in questa graduatoria (Roma e Sassuolo inseguono...ma sono a quota 6). Se le partite fossero finite al 45' il Milan non solo sarebbe primo, ma avrebbe addirittura 11 punti in più rispetto all'Inter, squadra che riesce indubbiamente a cambiare marcia nella ripresa.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

25 vittorie Milan

15 pareggi

5 vittorie Udinese

100 gol fatti Milan

49 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1950/1951 Serie A Milan vs Udinese 6-2

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2019/2020 Serie A Milan vs Udinese 3-2