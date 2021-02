Nozze d’argento fra Gasperini e il Torino

Gian Piero Gasperini, Atalanta, e Davide Nicola, Torino, hanno in comune le esperienze con le casacche rossoblù di Crotone e Genoa.

Ma anche… 5 faccia a faccia in Serie A. Con Gasperini sempre sulla panchina della Dea, mentre Nicola occupava quelle di Crotone, Genoa e Udinese.

Il bilancio di questi scontri diretti sorride al mister dei bergamaschi, sempre a punti, vittorioso in 4 occasioni.

Nicola, pertanto, è ancora alla ricerca dei tre punti tutti assieme.

Nozze d’argento fra Gasperini e il Torino. Perché l’allenatore di Grugliasco e il club granata sono stati avversari già 24 volte in campionato, fra Serie A e cadetteria. Il bilancio sorride all’oggi nerazzurro vittorioso in 10 occasioni, per 10 volte a pareggio, mentre in 4 circostanze ha rimediato dei KO. Nelle ultime 4 sfide in ordine di tempo registriamo 2 affermazioni e 2 battute d’arresto. Il più recente segno X è lo 0-0 alla sesta giornata 2018-2019.

Molti meno i precedenti fra Nicola e l’Atalanta: 6. Dopo l’esordio OK, 1-0 dalla panchina del Livorno nel 2013-2014, sono arrivati 4 stop e 1 pari (2-2 col Genoa l’anno scorso).

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E NICOLA IN CAMPIONATO

4 vittorie Gasperini

1 pareggio

0 vittorie Nicola

14 gol fatti squadra di Gasperini

5 gol fatti squadra di Nicola

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL TORINO IN CAMPIONATO

10 vittorie Gasperini

10 pareggi

4 vittorie Torino

46 gol fatti squadre di Gasperini

27 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

1 vittoria Nicola

1 pareggio

4 vittorie Atalanta

6 gol fatti squadre di Nicola

14 gol fatti Atalanta