Per la Sampdoria il campo del Crotone è un tabù

Partiamo dal dato più singolare: la Sampdoria mai ha vinto a Crotone. Né in cadetteria, tantomeno in Serie A.

Il risultato più ricorrente al termine dei Crotone-Sampdoria di campionato è il pareggio con un gol per parte, l’1-1. A oggi è comparso per 3 volte (2 in Serie B e 1 nel massimo torneo) sul totale di 5 incontri disputati.

I rossoblù sono sempre andati a rete quando hanno ospitato i blucerchiati. Fra l’altro in occasione del secondo in A e ultimo in ordine di tempo scontro diretto si imposero col punteggio di 4-1: Trotta al 6’, Stoian al 23’, Trotta al 36’, Zapata al 69’, autorete di Viviano all’85’. Statistica quella appena raccontata che farà felice bomber Simy. Perché sono arrivate a 7 le giornate consecutive in cui l’attaccante pitagorico è andato a segno (per un totale di 10 gol in quest’ultimo periodo).

All’andata si imposero i liguri per 3-1.

Un successo che ha permesso di pareggiare il rendiconto dei precedenti fra i due club in campionato. In totale e senza distinzione di match in casa oppure fuori, infatti rintracciamo 4 vittorie sia per il Crotone che per la Sampdoria e 3 segni X.

Unica differenza nel computo dei gol marcati: 17-14 per Quagliarella e compagni.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE A E SERIE B)

5 incontri disputati

2 vittorie Crotone

3 pareggi

0 vittorie Sampdoria

8 gol fatti Crotone

4 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Sampdoria 1-1, 14° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Sampdoria 4-1, 28° giornata 2017/2018