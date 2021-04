Quando Platini e Cabrini decidevano Juventus-Genoa

vedi letture

Un precedente dalle firme illustri.

Di Juventus-Genoa alla 30esima giornata di Serie A ne rintracciamo già uno. Stagione 1982-1983, punteggio finale di 4-2. Questo il tabellino dei marcatori: Benedetti all’8’, autogol di Carmine Gentile al 27’, Platini al 30’, ancora il fantasista francese al 56’, Briaschi al 64’, Cabrini all’86’.

A fine torneo la Vecchia Signora non avrebbe messo le mani sullo scudetto tricolore. Ma sarebbe comunque arrivata seconda. Un piazzamento che oggi varrebbe l’accesso alla prossima Champions League.

I bianconeri vantano 59 punti in classifica, 35 dei quali fatti allo Stadium (11V – 2X – 2P). Nel turno infrasettimanale hanno avuto la meglio sul Napoli per 2-1. Soprattutto hanno ritrovato (anche a livello di marcature) Dybala. Prima c’era stato il pareggio per 2-2 nel derby col Torino.

I rossoblù rispondono con 32 punti, ma lontano dal Ferrarsi ammontano a 14 (3V – 5X – 6P). Vengono dall’1-1 contro la Fiorentina. Prima c’erano state la vittoria a Parma e il pareggio interno con l’Udinese.

La passata stagione si imposero i piemontesi per 2-1: Bonucci al 36’ di testa su corner, Kouamé al 41’ con un tiro dal limite dell’area piuttosto bizzarro, il solito Cristiano Ronaldo al 96’ su calcio di rigore.

Sono soltanto 2 i successi del Vecchio Balordo nella Torino bianconera e il più recente risale alla stagione 1990-1991, 0-1 con l’attaccante dell’allora Cecoslovacchia Tomas Skuhravy.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

54 incontri disputati

42 vittorie Juventus

10 pareggi

2 vittorie Genoa

133 gol fatti Juventus

43 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Genoa 0-0, 14° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Genoa 2-1, 10° giornata 2019/2020