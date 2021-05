Se il Milan avesse fatto in casa gli stessi punti fatti fuori...sarebbe stato scudetto

Tre vittorie consecutive hanno consentito al Milan di rimettersi in carreggiata. Un altro successo contro il Cagliari e arriverebbe la certezza della partecipazione alla prossima Champions League. Dopo il pareggio del Benevento il Cagliari invece è già salvo senza aver giocato la propria partita. Bella serie messa insieme dai sardi: 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime sei. Una serie che ha consentito alla squadra allenata da Semplici di conquistare questo traguardo che, a un certo punto del campionato sembrava un'autentica chimera.

Il Milan in casa contro il Cagliari vince da 15 partite di fila, ovvero dal ritorno in A dei sardi (stagione 2004/05) fino al match dello scorso campionato. Sono solamente 3 in 38 partite le vittorie rossoblu nella San Siro rossonera. L'ultimo successo? E' datato 1 giugno 1997, un 1-0 con gol decisivo di Muzzi.

Il Milan sta consolidando nel corso delle ultime giornate la propria leadeship nella classifica dei rigori avuti a favore: sono 18. Il Sassuolo, secondo, segue distanziato a 12. Sempre sulla squadra di Pioli non si può non notare la grande differenza che c'è tra il rendimento esterno e quello interno. In casa i rossoneri hanno conquistato 29 punti e sono settimi; in trasferta il Milan è la squadra migliore dell'intero lotto con 46 punti e 15 vittorie su 18 gare. Inutile dire che se il club con sede in via Aldo Rossi avesse avuto lo stesso cammino esterno tra le mura amiche, avrebbe vinto lo scudetto.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

26 vittorie Milan

9 pareggi

3 vittorie Cagliari

66 gol fatti Milan

27 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1964/1965 Serie A Milan vs Cagliari 1-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2019/2020 Serie A Milan vs Cagliari 3-0