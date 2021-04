Spezia-Crotone, la prima in A e il magic moment di Simy

vedi letture

Il punteggio più ricorrente al termine degli Spezia-Crotone di campionato è rappresentato dal 2-1 per i padroni di casa. Questa combinazione, infatti, vanta 3 presenze sui 7 incontri disputati dalla stagione 2006-2007 in poi.

Ma non è l’unica curiosità…

Perché per 4 volte chi ha vinto lo scontro diretto l’ha fatto proprio col risultato di 2-1.

Sarà il primo Spezia-Crotone di Serie A. Nel girone d’andata fu goleada rossoblù: 4-1 con reti di Messias al 7’, Farias al 18’, Reca al 49’, Eduardo al 56’, Messias al 96’.

La passata stagione, quando entrambi i club militavano in cadetteria e rincorrevano la promozione, si imposero i Pitagorici … ancora una volta con un 2-1. Il tabellino marcatori di questo match? Doppietta di Simy, 25’ e 29’, poi Ricci a dimezzare lo svantaggio, 44’.

E proprio il numero 25 del Crotone sta vivendo il suo magic moment! Nelle ultime 5 gare disputate è sempre andato a segno: la bellezza di 8 gol con 3 doppiette (l’ultima in ordine di tempo sabato scorso contro il Napoli).

Dando uno sguardo alle varie statistiche stagionali colpiscono in particolare un paio di dati.

Primo, il Crotone è l’unica compagine di Serie A che ancora non ha marcato con giocatori subentrati a match in corso. Secondo, se guardiamo i punti persi nel passaggio dal primo al secondo tempo, scopriamo che i liguri hanno fatto peggio dei calabresi, -6 (da 35 a 29) contro -3 (da 18 a 15).

Entrambe le compagini nell’ultimo turno hanno perso in trasferta: spezzini in casa della Lazio, crotonesi sul campo del Napoli.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B)

7 incontri disputati

5 vittorie Spezia

0 pareggi

2 vittorie Crotone

12 gol fatti Spezia

7 gol fatti Crotone