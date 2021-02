Verona-Parma? Nel 73% dei casi è finita allo stesso modo. Di Vaio...

Due vittorie e tre sconfitte. Questo il ruolino di marcia nelle ultime cinque partite per il Verona che non ottiene un pareggio in campionato dalla sedicesima giornata. Parma ancora in netta crisi di risultati: la seconda e ultima vittoria gialloblu in Serie A è alla nona giornata ovvero il 30 novembre scorso.

Per 19 volte su 26 partite giocate in Veneto, il Verona è uscito vincitore dal campo contro il Parma. Una percentuale molto alta di affermazioni per gli scaligeri (73%). Sono solo tre invece i successi degli emiliani. L'ultimo è il 2-0 ottenuto il 28 gennaio 2001 grazie ad una doppietta di Di Vaio.

Il Parma è la squadra con il peggior attacco di tutta la Serie A con soli 14 gol all'attivo. Ed è anche contemporaneamente la squadra che ha mandato a segno il minor numero di marcatori diversi, solo sei. Sui rigori c'è da dire che la formazione ora allenata da D'Aversa è allo stesso tempo quella che ne ha avuti meno a favore e a sfavore (uno solo in entrambi i casi).

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

19 vittorie Verona

4 pareggi

3 vittorie Parma

45 gol fatti Verona

18 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1929/1930 Serie B Verona vs Parma 1-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie A Verona vs Parma 3-2