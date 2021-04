Helenio Herrera, Il Mago: storia dell'Inter per due volte sul tetto d'Europa e del mondo

Tre Scudetti, due Coppe Campioni consecutive e altrettante Coppe Intercontinentali. Helenio Herrera è stato uno dei più grandi allenatori della storia del calcio e con l'Inter ha fatto la storia, portando i nerazzurri sul tetto d'Europa prima e del mondo poi. Nato a Buenos Aires da immigrati spagnoli, ha vissuto fino all'età di otto anni nel quartiere di Palermo, una zona particolarmente povera della capitale argentina.[10] In seguito si era trasferito con i genitori in Marocco, dove era iniziata la sua carriera come calciatore. Ma è da tecnico che Herrera si è contraddistinto, allenando, oltre ai nerazzurri, anche Atletico Madrid, Malaga, Deportivo, Siviglia, Barcellona, Roma (con la quale ha vinto una Coppa Italia, e Rimini. Esperienze anche da commissario tecnico con Francia, Spagna e Italia, mentre il suo palmares è completato da quattro campionati spagnoli, due Copa del Rey, una coppa delle Fiere e una Coppa Anglo-Italiana. È scomparso il 9 novembre 1997 in seguito ad un arresto cardiaco. Herrera riposa nel settore evangelico del cimitero monumentale di San Michele a Venezia, città nella quale risiedeva stabilmente da alcuni anni con la moglie. Oggi Herrera avrebbe compiuto 111 anni.

