Luciano Spalletti, da Empoli a Milano. Nel mezzo i successi a Roma e San Pietroburgo

Luciano Spalletti, uno dei migliori allenatori dei giorni nostri. La sua carriera inizia da molto lontano, nella stagione 1994/95. Dopo aver concluso l'avventura da calciatore all'Empoli, il tecnico iniziò la sua nuova vita in panchina sempre nel club toscano, dove rimase 4 anni portando la squadra dalla Serie C1 alla A, centrando anche la successiva salvezza nel 1997/98. Dopo le esperienze a Genova, sponda Sampdoria, Venezia, Udine e Ancona, il club friulano decise di puntare ancora una volta su di lui nel 2002/2003, quando ottenne la qualificazione alla Coppa UEFA. Due stagioni più tardi, grazie al quarto posto in classifica, la sua Udinese riuscì a strappare addirittura l'accesso ai preliminari di Champions League. Ma il tecnico, spinto da altre e alte ambizioni, decise comunque di lasciare il Friuli per firmare con la Roma. Spalletti restò in giallorosso per quattro anni e mezzo, vincendo due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Dopo la rescissione consensuale con il club capitolino iniziò una nuova avventura, calcistica e di vita, allo Zenit San Pietroburgo. In Russia Spalletti ha arricchito il suo palmares con due titoli, una Coppa e una Supercoppa di Russia. Successivamente il ritorno a Roma, dove prese il posto di Rudi Garcia, ma i non successi e il rapporto complicato nell'ultimo anno da giocatore di Francesco Totti lo spinsero all'addio. La conseguenza fu l'approdo all'Inter, dove riuscì a riportare i nerazzurri in Champions al primo colpo. Poi, al termine della stagione 2018/19, l'addio alla Pinetina per far spazio ad Antonio Conte, con in mezzo la delicatissima gestione del caso Icardi. Oggi Luciano Spalletti compie 62 anni.