Ruud van Nistelrooy, bomber orange che ha scritto la storia del Manchester United

Considerato uno dei migliori centravanti della sua generazione, Ruud van Nistelrooy ha giocato con successo in 4 campionati continentali ed è il primatista di reti segnate con la maglia del Manchester United in Europa. Nato calcisticamente nel Den Bosch, nel '97-'98 giocò nell'Heerenveen prima di passare al PSV, dove si mise in mostra agli occhi del grande calcio. Dopo 62 gol in 67 partite, fu acquistato dal Manchester United, dove rimase dal 2001 al 2006. In quell'anno accettò la corte del Real Madrid, dove rimase fino al 2010. La stagione seguente giocò nell'Amburgo, quindi il ritorno in Spagna come alfiere dell'ambizioso (e poi fallito) progetto del Malaga. Anche con la Nazionale olandese, Van Nistelrooy è stato un uomo simbolo segnando 35 gol in 70 presenze. Oggi è allenatore delle giovanili del PSV. In carriera ha vinto tantissimo: 2 Campionati olandesi, 2 Supercoppa d'Olanda, un campionato inglese, un Community Shield, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa di Lega inglese, due Campionati spagnoli e una Supercoppa di Spagna.

Oggi Ruud Van Nistelrooy compie 45 anni.

